تراند اليوم : " يا خروف يا بن الوسخة عايز تعمل إيه "…شاهد.. إسرائيلي من أصول مصرية يشتم " نصر الله " ويحذر لبنان من مصير غزة

صحيفة الخليج 365: شن إسرائيلي من أصول مصرية، هجوما على " حسن نصر الله" وتوعد بتدمير لبنان بنفس طريقة غزة في حال هاجم إسرائيل .

وقال خلال مقطع فيديو: "أنت يا خروف يا حزب الله، إيه يا عم أنت عايز تعمل إيه، ايه يا عم إيه قولي بس كلمني".

وأضاف: "أول مرة إسرائيل ضربتك ضربة، حتى أنت قولت ياهو الحقوني، إيه يا عم أنت عايز تاكلها تاني مرة دلوقتي ولا إيه؟ بس المرة دي إن شاء الله بقى إسرائيل هتشطب عليك يا خروف".

وتابع: مش عايز أشتمك بس أنت تستاهل مليون شتيمة، رئيس دولة لبنان ده كلب التليفزيون، أسألوه أنت عايز تحارب إسرائيل قال لا، وقال إسرائيل مش هتحاربني".

وأكمل: حرام على الناس هناك في لبنان، حزب الله هو اللي ماسك لبنان دلوقتي، أنت بتحارب بس عشان الفلوس اللي بيدولك، بيستعملوا بيك الإيرانيين وأنت أهبل، واللي عملناه في غزة هنعمله فيك".