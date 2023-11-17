شكرا لقرائتكم خبر عن ضباب وتدن في مدى الرؤية.. الأرصاد يطلق إنذارًا برتقاليًا في الشرقية والرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلق المركز الوطني للأرصاد إنذارًا برتقاليًا بشأن طقس المنطقة الشرقية والرياض.

وبين أن المنطقتين تمران بطقس ضبابي حتى الساعات الأولى من صباح غد السبت.

طقس الشرقية

تخيم شبوره مائية (ضباب خفيف) على أجزاء من المنطقة الشرقية، ويصاحبها تدن في مدى الرؤية الأفقية.

وتشمل المحافظات التي تتعرض لهذا الطقس من المنطقة: الجبيل، الخبر، الدمام، القطيف، رأس تنورة.

طقس الرياض

تخيم شبوره مائية (ضباب خفيف) على أجزاء من المنطقة الشرقية، ويصاحبها تدن في مدى الرؤية الأفقية.

وتشمل المحافظات التي تتعرض لهذا الطقس من المنطقة: الخرج، الدرعية، الدلم، العاصمة الرياض، حريملاء وضرما.