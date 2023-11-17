شكرا لقرائتكم خبر عن لبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك..الجبير يلتقي برئيسي وزراء بلدين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، عادل بن أحمد الجبير، اليوم في الرياض، دولة السيد جوني برايسينو رئيس الوزراء وزير المالية والتنمية الاقتصادية والاستثمار في بليز، على هامش القمة السعودية ودول الكاريكوم.

كما التقى الجبير، اليوم، دولة السيد كيث رولي رئيس وزراء جمهورية ترينيداد وتوباغو، على هامش القمة السعودية ودول الكاريكوم.

وجرى خلال اللقاءين، بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.