شكرا لمتابعة خبر عن الطائرة السعودية التاسعة لإغاثة غزة تصل مطار العريش والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وصلت إلى مطار العريش الدولي بجمهورية اليوم الطائرة الإغاثية السعودية التاسعة، التي يسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وتحمل الطائرة على متنها 3 سيارات إسعاف من أصل 20 سيارة، من المقرر وصولها تباعًا، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة.

وتأتي هذه المساعدات ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وذلك في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.