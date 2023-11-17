شكرا لمتابعة خبر عن الدفاع المدني يدعو إلى الحيطة من استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وجهت المديرية العامة للدفاع المدني دعوة إلى المواطنين بضرورة توخي الحيطة والحذر والبقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها .

ودعت إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ، وذلك لاستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة ، ابتداءً من يوم غدٍ السبت حتى الثلاثاء المقبل.

وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار تشمل العاصمة المقدسة وجدة والجموم والكامل وبحرة ورابغ وخليص والطائف وأضم والعرضيات وميسان والخرمة وتربة ورنية والمويه والليث والقنفذة ، ويتوقع أن تتأثر منطقة الرياض لتشمل الرياض العاصمة ورماح وحريملاء والدرعية والمزاحمية والحريق وحوطة بني تميم والخرج والأفلاج وعفيف والدوادمي والقويعية والمجمعة وثادق ومرات والغاط والزلفي وشقراء، ومناطق جازان وعسير والباحة والمدينة المنورة وحائل والقصيم والحدود الشمالية والمنطقة الشرقية.

كما أشارت إلى أنه يتوقع هطول أمطار متوسطة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة مكة المكرمة لتشمل الطائف وأضم والعرضيات وميسان والخرمة وتربة ورنية والموية، ومنطقتي جازان وعسير، ويتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة لتشمل مناطق المدينة المنورة وتبوك والجوف والحدود الشمالية.