شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن كم أسعار شريحة ليبرا للمكالمات الدولية؟ والان مع التفاصيل الكاملة

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هناك العديد من المواطنين السعوديين الذين يعتبرون عملاءً لشركة ليبارا للاتصالات، ويبحثون عن أفضل العروض على باقات المكالمات الدولية للتمكن من إجراء المكالمات الدولية بأسعار مناسبة.

كم أسعار شريحة ليبرا للمكالمات الدولية؟

إذا كنت من عملاء شركة ليبارا للاتصالات في المملكة العربية السعودية وتبحث عن أفضل عروض المكالمات الدولية، فإليك بعض الباقات المتاحة:

باقة ليبارا 25 للمكالمات الدولية:

تتيح لك الاتصال بـ 25 دولة حول العالم.

قيمة الاشتراك: 25 ريال سعودي.

توفير مكالمات دولية بقيمة 25 ريال سعودي.

صلاحية الباقة: شهر.

باقة ليبارا 50 للمكالمات الدولية:

تتيح لك الاتصال بـ 25 دولة مختلفة.

قيمة الاشتراك: 50 ريال سعودي.

توفير رصيد للمكالمات الدولية بقيمة 50 ريال سعودي.

صلاحية الباقة: شهر.

للمزيد من الخيارات، يُمكنك الاطلاع على الباقات الخاصة بالمكالمات الدولية إلى مصر:

باقة 2day:

20 دقيقة دولية لمصر + 100 دقيقة محلية في السعودية.

التكلفة: 3 ريال سعودي.

الاشتراك: #3666.

باقة الشهرية للمكالمات الدولية لمصر: