شكرا لقرائتكم خبر عن السفيرة آمال المعلمي تقدم أوراق اعتمادها للحاكم العام الكندي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدمت سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى كندا، آمال بنت يحيى المعلمي، أوراق اعتمادها سفيرةً فوق العادة ومفوضاً لخادم الحرمين الشريفين، للحاكم العام، ماري سيمون، في قصر الحاكم العام في العاصمة أوتاوا.

وقالت "المعلمي"، عبر منصة إكس، اليوم الجمعة، بعد تقديم أوراق اعتمادها، إنها نقلت لـ"سيمون" تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، -حفظهما الله-.

وتابعت: "سأسعى إلى بذل كافة الجهود لخدمة مصالح وطني ومواطنيه وتعزيز علاقتنا الاستراتيجية مع كندا".