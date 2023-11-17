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شهدت أسعار النفط اليوم تراجعًا يفوق 5٪، لتصل إلى أدنى مستوياتها في أربعة أشهر، مع تنامي قلق المستثمرين بشأن حجم الطلب العالمي على النفط، نتيجة لصدور بيانات ضعيفة من الولايات المتحدة ومناطق آسيا، وفقًا لـ “رويترز“، هبطت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 4.38 دولار أو 5.4٪ إلى 76.80 دولار للبرميل، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 4.27 دولار أو 5.5٪ إلى 72.39 دولار للبرميل.

خسارة كبيرة للنفط السعودي اليوم

شهدت أسعار النفط تراجعًا يفوق 5٪ اليوم، لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ السابع من يوليو، وتم تداول الخامين القياسيين عند أدنى مستوياتهما، ويتم تداول العقود الآجلة لشهر أقرب استحقاق للخامين بسعر أقل من الشهر التالي له.

توقعت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ووكالة الطاقة الدولية نقصًا في المعروض في الربع الرابع، ولكن البيانات الأمريكية أظهرت ارتفاعًا في المخزونات. أحد العوامل التي قد تدفع المستثمرين إلى التمهل هو التباطؤ المتوقع في إنتاجية مصافي النفط الصينية.

تراجعت عمليات التشغيل في أكتوبر بسبب ضعف الطلب على الوقود الصناعي وتقلص هوامش التكرير. ارتفع النشاط الاقتصادي الصيني في أكتوبر مع زيادة الإنتاج الصناعي وتجاوز نمو مبيعات التجزئة التوقعات.

فيما يتعلق بالتوترات في غزة، أعلن مسؤولون أمريكيون عن فرض عقوبات على إيران تتعلق بقطاع النفط بزعم دعمها لحركة حماس.