الرياض تستضيف الجمعية العمومية العادية للاتحاد الدولي لرياضة الخماسي الحديث

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 17 نوفمبر 2023, 7:22 مساءً

أعلن المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للخماسي الحديث اختيار الرياض لاستضافة الجمعية العمومية العادية (الكونجرس) للاتحاد الدولي لرياضة الخماسي الحديث، خلال الفترة من 12-18 نوفمبر 2024؛ وذلك بعد التصويت الرسمي خلال اجتماع المكتب التنفيذي. وقدمت السعودية خطاب النوايا في 14 مارس 2023، ثم استكملت كل الالتزامات والموافقات في سبتمبر الماضي، ومُنحت حق تنظيم الجمعية العمومية للاتحاد الدولي أمس بناء على تصويت المكتب التنفيذي لـ UIPM (الاتحاد الدولي للخماسي الحديث). ورفع رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للخماسي الحديث ناصر الدغيثر الشكر الجزيل للقيادة الرشيدة -حفظها الله- على دعمها غير المحدود، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، وصاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية العربية السعودية.

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