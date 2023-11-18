الاتحاد يواصل تحضيراته تأهباً لاستئناف المنافسات

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 17 نوفمبر 2023, 8:55 مساءً

واصل الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، مساء اليوم الجمعة، تحضيراته خلال فترة التوقف الدولي لشهر نوفمبر على ملعبه بمقر النادي، وذلك استعداداً للمرحلة المقبلة من المنافسات. بدأت الحصة التدريبية بتدريبات بدنية ولياقية، ثم طبق اللاعبون عدداً من الجمل التكتيكية، قبل أن يجري الفريق تقسيمة على جزء من الملعب. شارك اللاعب عبدالرحمن العبود في التدريبات الجماعية بعد أن حصل على إجـازة يوم أمس، بموافقة الجهازين الفني والإداري، بناء على طلبه بسبب ظرف عائلي. فيما تواجد اللاعب زكريا هوساوي في صالة اللياقة البدنية لمتابعة برنامجه التأهيلي وفقاً للبرنامج المعد له. يشار أن الاتحاد يحتل المركز الخامس بجدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 24 نقطة.

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