شاهد: قنص واستهداف في غزة.. وجنود الاحتلال في مهب الريح

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 17 نوفمبر 2023, 9:46 مساءً

نشرت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مقطع فيديو جديد لعملية استهداف آليات وجنود الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. وفي المقطع الذي نشرته الكتائب، نشاهد عمليات استهداف متنوعة ما بين تدمير لآليات، وقنص لجنود، واستهداف لتحصينات للاحتلال الإسرائيلي في بيت حانون، وذلك خلال عمليتهم البرية في غزة. ويظهر في الفيديو، استهداف "القسام" لقوة متحصنة في أحد المنازل، ومشهد آخر لاستهداف متحصنين في المدرسة الغربية بقذيفة الياسين المضادة للتحصينات. وتنتقل الكاميرا، لتظهر لنا مشاهد أخرى لعمليات قنص وصيد لجنود إسرائيليين، وفي المشهد الذي استمر لمدة دقيقة ونصف الدقيقة تقريباً، يحاول بعض الجنود انتشال زملائهم المصابين، لكن بنادق "القسام" تقنصهم واحداً وراء الآخر، وتتركهم صرعى إلى جوار بعضهم البعض. وارتفع قتلى الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العملية البرية في غزة إلى نحو 55 جندياً تتنوع رتبهم العسكرية.

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