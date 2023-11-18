تراند اليوم : مسؤول إسرائيلي يكشف ما طلبته حماس من إسرائيل مقابل إطلاق سراح الرهائن لديها

صحيفة الخليج 365: كشف مسؤولون إسرائيليون ، أن حماس طلبت من إسرائيل بوقف تحليق طائرات الاستطلاع المسيرة فوق غزة كجزء من مطلبها من إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية مقابل إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى الحركة.

أشارت مصادر مطلعة على المفاوضات بين الطرفين إلى أنه من غير المرجح أن تقبل الطلب المتعلق بالطائرات بدون طيار لأن ذلك يعني فقدان تتبع تحركات عناصر حماس، بما في ذلك أي جهود لنقل الرهائن داخل قطاع غزة. وفقا لـ "العربية cnn".

ولم يتم الإعلان سابقًا عن طلب حماس بشأن عدم تحليق طائرات بدون طيار، ومع استمرار المناقشات المكثفة، فمن غير الواضح ما إذا كان هذا الطلب لا يزال مطروحًا على الطاولة أم أنه تم رفضه رسميًا من قبل إسرائيل كجزء من المفاوضات ، فيما رفض متحدث باسم السفارة الإسرائيلية في واشنطن التعليق .

ويقوم الجيش الإسرائيلي بتحليق طائرات بدون طيار في سماء غزة لساعات متواصلة كل يوم تقريبًا خلال عمليته العسكرية، ويستخدمها كوسيلة مراقبة أساسية لمراقبة ساحة المعركة.