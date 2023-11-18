تراند اليوم : هبوط طائرة اضطراريا بسبب عبارة " أحبك يا الله" والقبض على راكب مصري في مطار روما-فيديو

صحيفة الخليج 365: هبطت طائرة تابعة لشركة فويلنغ كانت متجهة من فرنسا إلى القاهرة اضطراريا في روما، فيما ألقت الشرطة الإيطالية القبض على راكب مصري.

وأظهر مقطع فيديو الراكب المصري وهو يصرخ ويقول "لم أفعل شيء، لم أتسبب في إثارة أية مشاكل" "أنا في حاجة للمساعدة" "أنا من مصر". حسب "فرانس 24".

وكان الشاب المصري البالغ من العمر 29 عاما، تعرض لوعكة صحية وطلب أخذ دواء، "وكان عليه إمضاء ورقة يقر فيها أنه تناول هذا الدواء بناء على مسؤوليته التامة. ويبدو أن أحد أفراد طاقم الطائرة قرأ على الورقة عبارة" أحبك يا الله"، ما جعل قائد الطائرة يقرر الهبوط بشكل طارئ".