شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات "أسبوع الطفل الأدبي" بمنطقة الحدود الشمالية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انطلقت اليوم بجامعة الحدود الشمالية، فعاليات "أسبوع الطفل الأدبي" الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة، ويستمر لمدة 7 أيام، بجملة من الأنشطة والبرامج الموجهة إلى الأطفال والشباب وأولياء الأمور والمهتمين.

ويأتي "أسبوع الطفل الأدبي" ضمن جهود هيئة الأدب والنشر والترجمة في تنمية الحراك الأدبي السعودي وإثرائه بالفعاليات والأنشطة التي تستهدف مختلف شرائح المجتمع، مركزاً الضوء على علاقة الطفل بعوالم الأدب وكيفية تعامله معها.

تنمية مهارات الطفل

يتضمن "أسبوع الطفل الأدبي" ورش عمل وفعاليات وأنشطة، منها ما يتصل بالأسرة بطريقة تساعد على تنمية شغف الإبداع بالقراءة والكتابة والرواية في نفوس الأطفال وكذلك تنمية الشغف الأدبي لدى أولياء الأمور.

ويهدف المشروع إلى تنمية شغف الإبداع بالقراءة والرواية والكتابة في نفوس الأطفال وأولياء الأمور، وتنمية مهارات الطفل القرائيّة وقدراته العقليّة، والعادات الأدبيّة لديه، ورفع الوعي الثقافي، وتحفيز التفاعل مع الأنشطة الثقافية والأدبيّة والقدرات الإبداعيّة لدى الطفل.