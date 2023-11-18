شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فيديو صالح الشهري ينقذ الأخضر من فخ باكستان والان مع التفاصيل الكاملة

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أحرز

— مشاهدة ممتعة لأول أهدافنا في التصفيات 😍 pic.twitter.com/vgbCCWp5nu — المنتخب السعودي (@SaudiNT) November 16, 2023

الأول لكرة القدم فوزاً مثيرًا في أولى مبارياته بتصفيات كأس العالم 2026، حيث تغلب برباعية نظيفة على منتخب باكستان. شهدت المباراة هطول أمطار غزيرة، ورغم التحديات الجوية، قدم الفريق السعودي أداءً متميزًا.

سجَّل المنتخب السعودي أربعة أهداف دون رد، مؤكدًا تفوقه في هذا اللقاء الهام، يأتي هذا الفوز البهيج في إطار السعي للتأهل إلى كأس العالم 2026، حيث يتطلع اللاعبون إلى تحقيق نتائج إيجابية في المراحل القادمة من التصفيات.

صالح الشهري ينقذ الأخضر من فخ باكستان

منتخب السعودية تقدم في النتيجة في الدقيقة السادسة من المباراة بفضل هدف سجله صالح الشهري من تسديدة قوية. وفي الدقيقة 48، نجح الشهري مرة أخرى في تسجيل هدف ثانٍ للمنتخب السعودي من ركلة جزاء.

أضاف عبد الرحمن غريب الهدف الثالث في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع. وفي الوقت بدل الضائع من المباراة، أحرز عبدالله رديف الهدف الرابع للمنتخب السعودي.

شهدت المباراة تفوقًا واضحًا لصالح المنتخب السعودي، حيث سيطر على مجريات اللقاء واستحوذ على الكرة بنسبة 78% مقابل 22% لصالح منتخب باكستان.

بهذه النتيجة، يحتل المنتخب السعودي المركز الأول في ترتيب المجموعة بثلاث نقاط، فيما يتذيل منتخب باكستان المجموعة بدون أي نقاط.