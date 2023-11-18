فيديو صالح الشهري ينقذ الأخضر من فخ باكستان

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الأول لكرة القدم فوزاً مثيرًا في أولى مبارياته بتصفيات كأس العالم 2026، حيث تغلب برباعية نظيفة على منتخب باكستان. شهدت المباراة هطول أمطار غزيرة، ورغم التحديات الجوية، قدم الفريق السعودي أداءً متميزًا.
— مشاهدة ممتعة لأول أهدافنا في التصفيات 😍 pic.twitter.com/vgbCCWp5nu— المنتخب السعودي (@SaudiNT) November 16, 2023
سجَّل المنتخب السعودي أربعة أهداف دون رد، مؤكدًا تفوقه في هذا اللقاء الهام، يأتي هذا الفوز البهيج في إطار السعي للتأهل إلى كأس العالم 2026، حيث يتطلع اللاعبون إلى تحقيق نتائج إيجابية في المراحل القادمة من التصفيات.
صالح الشهري ينقذ الأخضر من فخ باكستان
منتخب السعودية تقدم في النتيجة في الدقيقة السادسة من المباراة بفضل هدف سجله صالح الشهري من تسديدة قوية. وفي الدقيقة 48، نجح الشهري مرة أخرى في تسجيل هدف ثانٍ للمنتخب السعودي من ركلة جزاء.
أضاف عبد الرحمن غريب الهدف الثالث في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع. وفي الوقت بدل الضائع من المباراة، أحرز عبدالله رديف الهدف الرابع للمنتخب السعودي.
شهدت المباراة تفوقًا واضحًا لصالح المنتخب السعودي، حيث سيطر على مجريات اللقاء واستحوذ على الكرة بنسبة 78% مقابل 22% لصالح منتخب باكستان.
بهذه النتيجة، يحتل المنتخب السعودي المركز الأول في ترتيب المجموعة بثلاث نقاط، فيما يتذيل منتخب باكستان المجموعة بدون أي نقاط.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت الوطن السعودي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.