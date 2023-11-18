تراند اليوم : بينها " دعم صحة الدماغ والمساعدة في الهضم " .. الكشف عن فوائد العصير الأخضر وأهم مكوناته

صحيفة الخليج 365: كشف خبراء في التغذية عبر موقع " ديلي ميديكال " ، عن " العصير الأخضر " الذي يعتبر واحداً من أشهر العصائر التي تعتمد على الخضروات والفواكه الخضراء ، وله فوائد عديدة للجسم .

وأوضح الخبراء أن من أشهر المكونات التي تدخل في صنع هذا العصير:الكرفس. السلق. اللفت. الخيار. السبانخ. النعناع. البقدونس. الكزبرة. الكرنب. يتم إضافة بعض الفواكه لهذا العصير لتحسين مذاقه وتحليته، منها :التفاح. الكيوي. الليمون. التوت. الجريب فروت. البرتقال. الأناناس. الأفوكادو .

فوائد العصير الأخضر الصحية

وأشار الخبراء أن هذا العصير له فوائد صحية مثل: الحد من الالتهابات والتقليل منها. الحد من خطر الإصابة بالأمراض القلبية ودعم صحة القلب. الحد من خطر التعرض للتدهور العقلي الذي يحدث مع تقدم العمر ودعم صحة الدماغ ، والمساعدة في الهضم .

كما يمكن استخدام العصير الأخضر للتنحيف لأنه يساعد في الحفاظ على وزن الجسم، كما يحسن من وظائف جهاز المناعة في الجسم ، كما يساعد على توهج البشرة والتخلص من مشاكل حب الشباب .

أضرار العصير الأخضر

على الرغم من الفوائد الكثيرة التي يتمتع بها العصير الأخضر، إلا أن هناك بعض الأضرار التي يجب الحذر منها ، وهي احتوائه على نسب منخفضة من الألياف حيث أن عصائر الخضروات أو الفواكه تزيل معظم الألياف الطبيعية بها، ، لهذا لا يجب اعتبار هذا العصير بديل لتناول الخضروات والفواكه الكاملة .

ومن أضراره أيضا قد يعمل على رفع نسب سكر الدم، لهذا إذا كنت من مرضى السكر أو أي مشكلة صحية أخرى تجعلك غير متحكم في نسب السكر في الدم، فالأفضل تجنب العصائر لأنها قد لا تكون خيار جيداً لك ولصحتك.

والإفراط في تناول هذا العصير له آثار جانبية سلبية على الكليتين، لأن الخضروات أحد أبرز المصادر الغنية بالأوكسالات وبتركيز عالي وهذا قد يجعلها تمنع الجهاز الهضمي من امتصاصها لأنها ترتبط بالمعادن والمغذيات الأخرى.