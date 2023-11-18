تراند اليوم : شاهد: صور وفيديو من احتفال خطوبة المحامية الكويتية "مريم الخرافي"

صحيفة الخليج 365: نشرت المحامية الكويتية ومشهورة مواقع التواصل "مريم الخرافي"، صوراً عبر حسابها على تطبيق "إنستجرام"، من حفل خطوبتها.

وظهرت الخرافي مرتدية فستان أحمر اللون، كما ارتدت إكسسوارات عدة لتكمل إطلالتها، إضافة إلى تسريحة شعرها.

وأوضحت الصور، "الخرافي" تجلس بجانب خطيبها الذي قدم لها خاتم الزواج وألبسه لها، كما استعرضت التجهيزات الخاصة بحفل الخطوبة.

وتلقت الخرافي التهاني والتبريكات بمناسبة خطوبتها من قبل متابعينها الذي أثنوا على إطلالتها وتمنوا لها حياة سعيدة ومستمرة.