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تراند اليوم : "النمر" يرد على طبيب طوارئ ذكر أن استخدام الماء البارد على الرأس يسبب الإصابة بالسكتة الدماغية والوفاة

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صحيفة الخليج 365: علق الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين ، على انتشار مقطع فيديو بشأن الإصابة بنزيف في المخ عند الاستحمام بالماء البارد .

وقال النمر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل "X" : "انتشر مقطع فيديو أن الاستحمام بالماء البارد إبتداءً بالرأس يسبب نزيف الدماغ " .

وتابع: "الحقيقة أن الاستحمام بالماء البارد يعتبر نوع من لمن يستطيعه ويستمتع به كما أن البدء بالرأس لايسبب النزيف ولا الوفيات المفاجئة..وهي إشاعة قديمة تتكرر بين الفينة والأخرى ".

وكان طبيب طوارئ ذكر في مقطع فيديو : أن الإنسان عندما يستحم بمياه باردة سيستشعر الجسم هذه البرودة ويضخ القلب كمية كبيرة من الدم إلى أوعية الدماغ وهي أوعية بسيطة تعتبر أضعف أوعية في جسم الإنسان ،وهذا يؤدي إلى انفجار الأوعية وتحدث سكتة دماغية أو الإنسان يصاب بنزيف وإغماء ويتوفى.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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