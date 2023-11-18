شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع 17 اتفاقية بمنتدى مسك العالمي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت 17 اتفاقية شراكة وتعاون لمؤسسة مسك وجهاتها التابعة، إضافةً إلى عددٍ من الاتفاقيات لمجموعة من الجهات المستفيدة من برامج "مسك" في ريادة الأعمال ودعم المنظمات غير الربحية.

أعلنت هذا مؤسسة محمد بن سلمان "مسك" في ختام أعمال النسخة السابعة من منتدى مسك العالمي.

منتدى مسك العالمي

وتميّز المنتدى في نسخة هذا العام بإقامة أعماله في مطل البجيري بالمنطقة التاريخية للدرعية الذي شهد توقيع اتفاقيات الشراكة والتعاون بين منظومة مسك، ومؤسسات وجهات محلية وعالمية في القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي.

وتضمنت اتفاقيتان لمدينة محمد بن سلمان غير الربحية مع الهيئة العام للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" وصندوق التنمية الثقافي، واتفاقيتان لمدارس الرياض مع مركز الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، ومجلس شؤون الأسرة.

هذا إضافةً إلى 4 اتفاقيات لمركز عِلمي لاكتشاف العلوم والابتكار مع جامعة الأميرة نورة، ومركز القصيم العلمي، ومركز الملك عبد العزيز الثقافي "إثراء"، وأكاديمية طويق.

الاتفاقيات في منتدى مسك العالمي

كما وقعت 5 اتفاقيات لبرامج مسك مع eWTP Arabia Capital، ووزارة الخارجية، وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، ووزارة التعليم، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.

وتهدف اتفاقيات الشراكة والتعاون التي وقّعتها "مسك" وجهاتها التابعة والجهات المستفيدة من برامجها، إلى دعم وتمكين الطاقات الوطنية في المجالات الريادية والمعرفية، والإثراء المعرفي لمجتمع الشباب العربي وكذلك العالمي.

وويأتي منتدى مسك العالمي؛ في إطار جهود مؤسسة محمد بن سلمان "مسك" نحو تحقيق منجزات ترسم خارطة التمكين للشباب، عبر منظومة حيوية متكاملة تدعم الطاقات الشبابية والمهارات الإبداعية في مختلف المجالات.