اخبار السعوديه

السعودية | وزير النقل يلتقي رئيسة وزراء باربادوس

0 نشر
Waleed 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزير النقل يلتقي رئيسة وزراء باربادوس والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقى معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، دولة السيدة ميا أمور موتلي رئيسة وزراء جمهورية باربادوس، وذلك على هامش أعمال القمة ودول الكاريكوم.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطوير وتعزيز مجالات النقل والخدمات اللوجستية.

حضر اللقاء، معالي نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية الدكتور رميح بن محمد الرميح، ومعالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدنيالأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا