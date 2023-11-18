السعودية | وزير النقل يلتقي رئيسة وزراء باربادوس

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقى معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، دولة السيدة ميا أمور موتلي رئيسة وزراء جمهورية باربادوس، وذلك على هامش أعمال القمة السعودية ودول الكاريكوم.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطوير وتعزيز مجالات النقل والخدمات اللوجستية.

حضر اللقاء، معالي نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية الدكتور رميح بن محمد الرميح، ومعالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدنيالأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج.