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السعودية | رئيسة وزراء بربادوس تلتقي وزير البيئة والمياه والزراعة

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقت دولة السيدة ميا أمور موتلي رئيسة وزراء جمهورية باربادوس، في الرياض اليوم، معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، وذلك على هامش أعمال القمة ودول الكاريكوم.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية وسبل التعاون المشترك بين البلدين في مجالات البيئة والمياه والزراعة وتحلية المياه المالحة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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