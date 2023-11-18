السعودية | سفيرة خادم الحرمين لدى فنلندا تقدم أوراق اعتمادها سفيرة غير مقيمة لدى لاتفيا

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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن سفيرة خادم الحرمين لدى فنلندا تقدم أوراق اعتمادها سفيرة غير مقيمة لدى لاتفيا والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس
قدّمت سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية فنلندا نسرين بنت حمد الشبل، أوراق اعتمادها سفيرة غير مقيمة للرئيس إدجارس رينكيفيتش، رئيس جمهورية لاتفيا.
ونقلت السفيرة خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – لفخامته.