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السعودية | سفيرة خادم الحرمين لدى فنلندا تقدم أوراق اعتمادها سفيرة غير مقيمة لدى لاتفيا

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

قدّمت سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية فنلندا نسرين بنت حمد الشبل، أوراق اعتمادها سفيرة غير مقيمة للرئيس إدجارس رينكيفيتش، رئيس جمهورية لاتفيا.

ونقلت السفيرة خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – لفخامته.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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