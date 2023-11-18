شكرا لقرائتكم خبر عن سفيرة خادم الحرمين لدى فنلندا تقدم أوراق اعتمادها لدى لاتفيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدّمت سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية فنلندا نسرين بنت حمد الشبل، أوراق اعتمادها سفيرة غير مقيمة للرئيس إدجارس رينكيفيتش، رئيس جمهورية لاتفيا.

ونقلت السفيرة خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - لفخامته.

وفي أبريل الماضي قدمت السفيرة نسرين بنت حمد الشبل، أوراق اعتمادها سفيرة لدى جمهورية فنلندا، للرئيس ساولي نينستو، رئيس جمهورية فنلندا.

ونقلت السفيرة خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - للرئيس الفنلندي.