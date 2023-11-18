شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن وزارة التعليم تكشف تفاصيل تعليق الدراسة طوال شهر رمضان القادم 1445 والان مع التفاصيل الكاملة

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من بين الأسئلة الرئيسية التي يتسائل عنها العديد من الطلاب حالياً: هل ستتم إلغاء الدراسة خلال شهر رمضان القادم أم لا؟ لتوضيح هذا الأمر، قامت وزارة التعليم السعودية بتوضيح الوضع بعد انتشار العديد من الشائعات حول هذا الأمر.

تفاصيل تعليق الدراسة طوال شهر رمضان

وزارة التعليم السعودية قد حددت مدة الدراسة خلال شهر رمضان، حيث لا تتجاوز 18 يومًا، وتقلل ساعات اليوم الدراسي مقارنة بالأيام العادية.

وفيما يتعلق بقرار إلغاء الدراسة الحضورية، لا توجد أي قرارات رسمية تشير إلى ذلك، وبالتالي، الأمر لا يعد إلا شائعة ولا يوجد قرار رسمي بإلغاء الدراسة الحضورية خلال شهر رمضان.