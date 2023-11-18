شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فيديو مؤثر لحظة وداع الشاب اليمني هيثم العدني لاخوته قبل تنفيذ حكم الاعدام بحقه والان مع التفاصيل الكاملة

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وقد وثّق مقطع فيديو لحظات مؤثرة لتوديع أشقاء الشاب اليمني هيثم العدني، الذي كان محكومًا بالإعدام ونفذ الحكم في السجن المركزي بالمهرة شرقي اليمن يوم الاثنين الماضي، ويظهر الفيديو الشاب هيثم العدني وهو يصافح أشقاءه وابن عمه، وتبادلوا الأحضان بشدة في لحظة مؤثرة.

لحظة وداع الشاب اليمني هيثم العدني لاخوته

تم تنفيذ حكم الإعدام بحق الشاب اليمني

فيديو مؤثر للشاب اليمني "هيثم العدني" قبل تنفيذ حكم الإعدام بحقه في محافظة المهرة بتهمة قتل مواطن عماني رغم الشكوك حول القضية. pic.twitter.com/m6rs0xH2jy — المشهد اليمني (@mashhadyemeni) November 13, 2023

في نفس اليوم، حيث أطلقت عليه النار بواسطة سلاح رشاش. وجاء ذلك نتيجة لارتكابه جريمة قتل ضحيتها مواطن عماني قبل 5 سنوات.

تم تنفيذ حكم الإعدام بعد فشل الجهود المبذولة لإقناع ذوي الدم بالعفو، وقد طلب هيثم أداء صلاة ركعتين في مكان الإعدام قبل تنفيذ الحكم.

قضية هيثم العدني أثارت اهتمامًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي في اليمن، حيث تم تداول معلومات حول تنفيذ القصاص بحقه بطريقة ظالمة.

وأفادت وسائل الإعلام بأن هيثم العدني كان يعمل لدى تاجر عماني في المهرة، وقد تطورت الأحداث بسبب رغبة التاجر في الزواج من شقيقته بطرق غير رسمية.

وعندما رفضت الأسرة ذلك، هدد التاجر هيثم بفضحه بواسطة مقاطع فيديو تظهره في حالات مخلة. بسبب مرضه، فقد هيثم الوعي أثناء العمل واستغل التاجر الفرصة للاعتداء عليه جنسيًا.

وعندما أخبر هيثم شقيقه بما حدث، طلب منه استدراج التاجر لضربه وحذف مقاطع الفيديو. وعندما التقيا بالتاجر، قام شقيق هيثم بطعنه عدة مرات وهرب، في حين قام هيثم بتحطيم الهاتف وحاول إنقاذ التاجر ونقله إلى المستشفى، ولكن التاجر توفي. تم القبض على هيثم بعد ذلك، وانضم شقيقه الهارب لتنظيم القاعدة.

إن هذه اللحظات المؤثرة لتوديع أشقاء هيثم العدني تعكس حزنًا وألمًا وتأكيد العلاقة القوية بينهم. تثير قضية هيثم العدني جدلاً واسعًا في اليمن، حيث يتم تداول معلومات وآراء متباينة حول تنفيذ الحكم وعدالته.

تظل القضية محل اهتمام العديد من الأشخاص ووسائل الإعلام، وتثير النقاش حول عدالة وإنصاف العقوبات في المجتمع.