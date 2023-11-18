شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن وصل لرقم مجنون شاهد الصين تطلق أسرع انترنت في العالم يصل الى 1.2 تيرا والان مع التفاصيل الكاملة

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بدأت الصين في بناء إحدى أكثر شبكات الإنترنت تقدمًا في العالم، مما يتوقع أن تكون أسرع بكثير من الشبكات الحالية، ويتوقع أن تصل سرعة هذه الشبكة الجديدة إلى حوالي 1.2 تيرابت في الثانية، وهي تقنية تقدم معدل نقل بيانات يبلغ 1200 جيجابت في الثانية ويسلط هذا التطور الضوء على الحرب التكنولوجية المستمرة بين الصين والولايات المتحدة.

الصين تطلق أسرع انترنت في العالم

على الرغم من السرعات النظرية القوية، إلا أنه لا يعني ذلك أن المستهلكين سيتمتعون بتلك السرعات في منازلهم في المستقبل القريب.

سيتم استخدام هذه التكنولوجيا السريعة أساسًا في شبكات الشركات ونقل المعلومات بشكل أسرع، بالإضافة إلى تقديم خدمات متقدمة مثل تداول الأسهم ومنظومات الأمن الوطنية الأخرى.