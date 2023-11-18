تراند اليوم : بالفيديو.. طبيب جلدية يكشف عن بديل لكريم الكورتيزون يستخدم فترة طويلة بدون أعراض جانبية

صحيفة الخليج 365: كشف طبيب الجلدية موفق طيب، عن بديل لكريم الكورتيزون يستخدم فترة طويلة بدون أعراض جانبية.

مرهم بروتوبيك

وقال طيب في مقطع فيديو نشره عبر حسابه بتطبيق "تيك توك"، إن كريم إليديل قابل للماء وبعد فترة يتبخر ويستخدم في الحالات الخفيفة، ومرهم بروتوبيك غير قابل للماء ويعتبر مثل العازل ويعطى للحالات الشديدة.

مرهم بروتوبيك

وأوضح أن مرهم بروتوبيك يعتبر أقوى من الكريم وتعطي نفس أثر كريم الكورتيزون؛ ولكن ما تسبب الآثار الجانبية الخاصة بالكورتيزون.

حكة الجلد

وتابع: يستخدم الكريم والمرهم في حكة الجلد والأرتكاريا والأكزيما، موضحا أن استخدامهما لفترة طويلة لا يسبب ضمور في الجلد ولا التهابات مثل الكورتيزون.