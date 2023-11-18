تراند اليوم : شاهد.. استشاري يكشف عن نظام غذائي يعيد بناء كبد سليم خلال 3 أشهر فقط

صحيفة الخليج 365: وجه الاستشاري خالد البرقاوي نصيحة هامة لمن يعاني من مرض الكبد الدهني.

وقال البرقاوي عبر مقطع فيديو له بتطبيق تيك توك، إن أكثر شيء يدمر الكبد هي السموم وأهمها السكريات ناصحا بالبعد عن جميع السكريات المفيدة وغير المفيدة.

وحث البرقاوي على البعد عن الفاكهة والعسل والتمر والحلويات والخبز والزيوت النباتية واستبدالها بالسمن البلدي وزيت الزيتون وجوز الهند.

ونصح كذلك بتناول الأطعمة المفيدة للكبد منها: نبات الهندباء، حليب الشوك، والخس والجرجير والبقدونس والنعناع والبصل والملفوف وغيرها.

وأوضح أن اتباع هذا النظام الغذائي لمدة 3 أشهر فقط سيعيد بناء كبد سليم من جديد، ومع صحة الكبد سيصبح الجسم كله سليم.