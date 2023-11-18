شكرا لقرائتكم خبر عن حضور لافت من الأسر السعودية والأجانب بمهرجان اليابان 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انطلقت اليوم فعاليات مهرجان اليابان 2023، إذ يستمر يومي 17 و18 نوفمبر 2023، في قصر الثقافة بالرياض.

وتنظمه منظمة التجارة الخارجية اليابانية في الرياض، (JETRO Riyadh) و"الجمعية اليابانية" (Japanese Association in Riyadh) وسفارة اليابان لدى المملكة، ويأتي هذا بالتعاون مع الهيئة الملكية لمدينة الرياض.

فعاليات مهرجان اليابان 2023

ويقدم المهرجان الذي شهد حضورًا لافتًا، من الأسر السعودية والأجانب المقيمين بالمملكة، أنشطة مرتبطة بالثقافة اليابانية.

وتضمن معرضًا لعددٍ من الشركات اليابانية، وعروضًا مسرحية ثقافية متنوعة مثل: حفلات أغاني الأنمي وهي عبارة عن شخصيات مثل: كابتن ماجد وقرانديزر وغيرها.

مسابقة الخطاب الياباني

كما شهد فقرات لعروض فنون الدفاع عن النفس مثل الكيندو وهي، المبارزة التقليدية اليابانية ولعبة الكاراتية للأطفال قدمها مجموعة من طلاب المدرسة اليابانية.

أيضا تضمن المهرجان مسابقة الخطاب الياباني، بمشاركة سعودية باللغة اليابانية، ومحاضرة حول عروض حفل "الماتشا" وهو الشاي الأخضر الياباني وتجربته، إضافةً إلى عروض فنية.