شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن نوعين من التوابل لو اضفتها لفنجان القهوة الصباحي ستحوله الى آلة حرق دهون والان مع التفاصيل الكاملة

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أكدت اختصاصية تغذية أن إضافة بعض التوابل إلى القهوة يمكن أن يعزز مذاقها وربما يسهم في تحفيز عملية التمثيل الغذائي، مما قد يساهم في حرق الدهون.

الى آلة حرق دهون

أوضحت اختصاصية التغذية شيري بيرغر أن إضافة بعض التوابل إلى القهوة يمكن أن تعزز مذاقها وتحفز عملية التمثيل الغذائي، من بين هذه التوابل: