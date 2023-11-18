نوعين من التوابل لو اضفتها لفنجان القهوة الصباحي ستحوله الى آلة حرق دهون

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أكدت اختصاصية تغذية أن إضافة بعض التوابل إلى القهوة يمكن أن يعزز مذاقها وربما يسهم في تحفيز عملية التمثيل الغذائي، مما قد يساهم في حرق الدهون.
الى آلة حرق دهون
أوضحت اختصاصية التغذية شيري بيرغر أن إضافة بعض التوابل إلى القهوة يمكن أن تعزز مذاقها وتحفز عملية التمثيل الغذائي، من بين هذه التوابل:
- القرفة:
يمكن لمكونات القرفة العطرية والحارة تعزيز مذاق القهوة وتضيف جاذبية طهوية. وتشير الدراسات إلى أن القرفة قد تزيد من حساسية الأنسولين، وتحسن مستويات السكر في الدم والكوليسترول، مما يساهم في فقدان الوزن والصحة العامة.
- الكركم:
يحتوي الكركم على مركب نشط يسمى الكركمين، الذي يشتهر بدوره المحتمل في تحسين عملية التمثيل الغذائي. وتشير الدراسات إلى أن الكركمين قد يساهم في تحسين محيط الخصر وكتلة الجسم ووزن الجسم بشكل عام.
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