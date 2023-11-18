اخبار السعوديه

تراند اليوم : هل الفول السوداني يسبب السرطان؟.. الخضيري يُجيب!

0 نشر
0 تبليغ

صحيفة الخليج 365: كشف المختص في أبحاث المسرطنات، الدكتور فهد الخضيري، حقيقة تسبب الفول السوداني في مرض السرطان.

وقال الخضيري في تغريدة له عبر حسابه بمنصة إكس: الذي تكلم عن الفول السوداني أو زبدة الفول السوداني وأنه مسرطن وله أضرار ماعندها علم ولا دراسات وكلها سواليف.

وأوضح أن الفول السوداني وزبدته مفيد وصحي وغني بكل المكونات الغذائية ، وليس له أي أضرار (ولا يكون مملح بزيادة، الملح ضار).

وتابع: حتى لو كانت محمصة فهي لا تضر مالم تصل للاحتراق وهو مثل باقي المكسرات في فوائدها) والتعفن هو آمر آخر، وأي شيء يتعفن أكيد سيصبح غير صالح للاستهلاك الآدمي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا