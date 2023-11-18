تراند اليوم : هل الفول السوداني يسبب السرطان؟.. الخضيري يُجيب!

صحيفة الخليج 365: كشف المختص في أبحاث المسرطنات، الدكتور فهد الخضيري، حقيقة تسبب الفول السوداني في مرض السرطان.

وقال الخضيري في تغريدة له عبر حسابه بمنصة إكس: الذي تكلم عن الفول السوداني أو زبدة الفول السوداني وأنه مسرطن وله أضرار ماعندها علم ولا دراسات وكلها سواليف.

وأوضح أن الفول السوداني وزبدته مفيد وصحي وغني بكل المكونات الغذائية ، وليس له أي أضرار (ولا يكون مملح بزيادة، الملح ضار).

وتابع: حتى لو كانت محمصة فهي لا تضر مالم تصل للاحتراق وهو مثل باقي المكسرات في فوائدها) والتعفن هو آمر آخر، وأي شيء يتعفن أكيد سيصبح غير صالح للاستهلاك الآدمي.