شكرا لقرائتكم خبر عن بينها الزراعة.. المملكة وباربادوس تستعرضان التعاون في عدة مجالات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى وزير البيئة والمياه والزراعة خالد بن عبد العزيز الفضلي، ميا أمور موتلي رئيسة وزراء باربادوس، في الرياض، على هامش أعمال القمة السعودية ودول الكاريكوم.

واستعرضا خلال اللقاء العلاقات الثنائية وسبل التعاون المشترك بين البلدين، في مجالات البيئة والمياه والزراعة وتحلية المياه المالحة.

العلاقات بين السعودية وباربادوس

وكان التقى وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، موتلي.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطوير وتعزيز مجالات النقل والخدمات اللوجستية.

وحضر اللقاء، نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية الدكتور رميح بن محمد الرميح، ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبد العزيز بن عبد الله الدعيلج.

العلاقات الثنائية بين السعودية وباربادوس

أيضا التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الطاقة، رئيسة وزراء بربادوس ميا موتلي.

وخلال اللقاء، استعرضت العلاقات الثنائية وأوجه التعاون بين البلدين الصديقين في مجالات الطاقة.