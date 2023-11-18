شكرا لقرائتكم خبر عن جازان.. ضبط 3 مخالفين حاولوا تهريب 93 كلجم من القات المخدر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان القبض على 3 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لمحاولتهم تهريب 93 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

واستكملت الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وسُلمت المضبوطات لجهة الاختصاص.

جهود مكافحة المخدرات في السعودية

وأمس أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان محاولة تهريب 165 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

كما قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطنَين بمنطقة الجوف لترويجهما مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

الإبلاغ عن مروجي المخدرات

تهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected].

وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.