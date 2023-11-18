شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد تغيير شكل تويوتا كامري بالكامل في موديل 2025 والان مع التفاصيل الكاملة
كشفت شركة تويوتا العالمية رسمياً عن سيارتها الجديدة كامري 2025، متحدية بتصميمها الأنيق والفخم، وتأتي بمواصفات استثنائية تفوق الجيل الحالي. تعتبر كامري 2025 نسخة متطورة من سيارات السيدان متوسطة الحجم، وتعتمد على منظومة قوة هجينة متطورة.تتميز السيارة بتصميم أنيق يجمع بين الأناقة والتفرد، مما يجعلها تبرز في فئتها.
وتعكس اللمسات الفاخرة في التصميم الخارجي والداخلي التفرد والرفاهية. يتزامن الكشف عن كامري 2025 مع التوقعات بتحقيقها نجاحاً كبيراً في الأسواق بفضل المزايا التكنولوجية والأداء المتميز الذي تقدمه وتعتمد كامري 2025 على منظومة هجينة متطورة، مما يجعلها تتمتع بكفاءة الوقود وتقليل الانبعاثات.
يُتوقع أن تلبي السيارة تطلعات العملاء الباحثين عن تجربة قيادة متميزة مع اعتبارات بيئية إيجابية.بهذا، تقدم تويوتا كامري 2025 كخيار جديد ومثير في فئة السيارات السيدان، حيث يمكن توقع تفضيل الكثير من المستهلكين للحصول على هذه السيارة الفاخرة والفعّالة في استهلاك الوقود.
تويوتا كامري بالكامل
- تعتمد سيارة تويوتا كامري 2025 على منظومة قوة متطورة تتألف من محرك رباعي الأسطوانات بسعة 2.5 لتر ومحركات كهربائية، مما يجعلها سيارة هجينة فعّالة في استهلاك الوقود.
- تم التخلي عن محرك الاحتراق الداخلي السابق، وتم تحسين تصميم نظام التعليق ومنصات الصدمات الجديدة، مع واجهة أمامية نحيفة تضيف إلى جاذبية التصميم.
- السيارة تتميز بواجهة أمامية بنفس لون الهيكل الخارجي وعجلات مقاس 19 بوصة، مع سقف أسود، وتتوفر بألوان متعددة.
- داخلياً، تتميز بلوحة قيادة مزودة بشاشة عدادات رقمية مقاس 7 بوصة وشاشة للترفيه وعرض البيانات مقاس 8 بوصة إلى 12.3 بوصة.
- تدعم السيارة الاتصال بتطبيقات Apple CarPlay وAndroid Auto، وتحتوي على منصة شحن لاسلكي للهواتف.
- تتضمن مواصفات الراحة والفخامة فرشًا من الجلد باللون الأسود أو الأحمر، وميزات مثل التدفئة والتهوية للمقاعد ونظام صوت استريو JBL بتسع سماعات.
- فيما يتعلق بالأمان، تأتي السيارة بنظام الأمان Safety Sense 3.0، وتضمن ميزات مثل المثبت السرعة التكيفي ونظام التنبيه عند مغادرة الحارة المرورية والتحذير من إشارات المرور والتحذير الخلفي.
- السيارة مزودة بمجموعة Premium الإضافية التي تتيح شاشة رؤية بانورامية ومساعد أمامي وخلفي لركن السيارة مزود بنظام فرامل تلقائي.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت الوطن السعودي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.