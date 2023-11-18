تراند اليوم : بالفيديو.. فجر السعيد: إيلون ماسك أولى بالجنسية الكويتية من نوال وسالم الهندي

صحيفة الخليج 365: أعادت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، نشر لقاء لها تتحدث فيه عن منح الجنسية الكويتية لبعض الأشخاص.

وقالت فجر في مقابلة قديمة لها مع الإعلامي اللبناني رودولف: أنا ضد التجنيس، لأن الجنسية الكويتية لها امتيازات، الدولة هي الراعي، والشعب تعود على الدولة الراعية.

وأكدت أنها لا تمانع تجنيس أولئك الذين يعتبرون ظاهرة علمية أو فنية، وحينما عرض عليها اسم الفنانة نوال الكويتية ورجل الأعمال والرئيس التنفيذي لشركة روتانا سالم الهندي، أشارت إلى أنهما لا يعتبران ظواهر مهمة.

واختارت فجر تجنيس الرئيس التنفيذي لشركة "تيسلا" ومالك منصة "إكس"، إيلون ماسك، قائلة: هذا الذي يتجنس مو سالم الهندي.