شكرا لقرائتكم خبر عن 140 من المعدات.. تفاصيل استعدادات الخرج لموسم الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت بلدية محافظة الخرج استعداداتها لموسم الأمطار، مشيرة إلى خطتها لاختبار وتهيئة مواقع تصريف مياه الأمطار ومعابرها وتنظيف مجاري الأودية.

ومسحت فرقها الميدانية مسحًا شاملا لكافة المواقع المحتملة وتوفير جاهزية أكثر من 140 من المعدات لضمان سلامة المواطنين والمقيمين.

استعدادات موسم الأمطار في الخرج

هذا بالإضافة إلى الحرص على أن تكون الجاهزية مكتملة في حال هطول الأمطار الموسمية، مبينةً أن العمل مستمر طوال العام.

ولفتت إلى تنفيذ هذا العام عددًا من المشروعات التي تعزز وتدعم شبكات تصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول في 9 مواقع مختلفة بالمحافظة.

هطول الأمطار في الخرج

ومن بين هذه الطرق، طريق الملك عبد العزيز وصولاً لمقبرة الناصفة، وموقعين بطريق الملك عبد الله، وموقع بطريق الملك سعود، وطريق الأمير محمد بن سلمان، وطريق الأمير نايف بن عبد العزيز، وطريق عمرو بن العاص، وطريق الأمير ناصر بن عبد العزيز، وشارع كعب الإزدي المحاذي لحي اليرموك.

هذا إضافةً لإعادة تصميم وتوسعة القناة المفتوحة بطريق الملك فهد؛ بهدف زيادة القدرة الاستيعابية لتصريف مياه الأمطار.