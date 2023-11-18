شكرا لقرائتكم خبر عن هذه الفاكهة اللذيذة ذكرها الله في كتابه ثلاث مرات تقضي على الكرش وتنهي معاناتك للأبد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هذاالطعام يمنع الفقرعن البيت..أكله النبي الكريم محمدوقال إنه طعام الأنبياء فيه شفاء للجسم اوقف 5 اشياء بهاتفك فوراً.. لأنها تستهلك باقة الإنترنت بسرعة وبدون اي فائدة

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