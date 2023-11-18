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كشفت مصادر مطلعة عن حقيقة الشائعات التي انتشرت حول احتمال عودة اللاعب الإسباني غابرييل فيغا، الذي يلعب حاليًا كمحترف في صفوف نادي الأهلي، إلى ناديه السابق سيلتا فيغو خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

خبر سار لجماهير الأهلي السعودي

ووفقًا للصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، كانت هناك استفسارات من أندية مشاركة في دوري أبطال أوروبا حول وضع فيغا.

وأكد رومانو أن اللاعب سعيد بنسبة 100% في الأهلي، مُشيرًا إلى أنه يلعب بمستوى رائع ولديه تركيز كامل والتزام تجاه النادي، معربًا عن رغبته في الفوز ببطولة دوري روشن السعودي.

وكانت تقارير صحفية سابقة أشارت إلى رغبة نادي سيلتا فيغو الإسباني في استعارة فيغا خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، إلا أن اللاعب يظل ملتزمًا بتحقيق النجاح مع النادي السعودي الأهلي.