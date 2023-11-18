تراند اليوم : الحصيني يكشف عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ36 ساعة المقبلة.. ويحدد المناطق المعرضة للأمطار

صحيفة الخليج 365: كشف الباحث في الطقس، عبدالعزيز الحصيني، عن توقعاته بشأن حالة الطقس خلال الـ36 ساعة القادمة.

الحالة الجوية الممطرة

وقال الحصيني، في تغريدة عبر حسابه بمنصة "إكس": حسب النماذج العددية للطقس من ساعات فجر الأولى ليوم غد الأحد 5 جماد الأولى 1445هـ متوقع أن تبدأ الحالة الجوية الممطرة الرابعة لوسم 1445هـ أن تكون أمطار خير وبركة.

أمطار متفاوتة

وأضاف: متوقع خلال "36" ساعة القادمة من ساعات فجر الأولى ليوم الأحد 5 جماد الأولى إلى مساء اليوم نفسه أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لغزيرة وحبات برد مع فرصة سيول.

الباحة وجازان

وأشار: البداية شرق منطقة المدينة ثم أجزاء من حائل ثم غرب القصيم ثم أجزاء من مناطق مكة وعسير والباحة وجازان ثم محافظات الرياض الغربية ثم عموم القصيم ثم محافظات الرياض الشمالية ثم شمال الشرقية والصمان وشرق الحدود الشمالية ثم الكويت فالعراق تمتد الأمطار إلى أجزاء من الإمارات وسلطنة عمان واليمن.