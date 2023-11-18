شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أرقام مهمة حققها منتدى مسك العالمي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حقق منتدى مسك العالمي أرقاما مهمة على كافة المستويات، والذي أُقيم في مطل البجيري بالمنطقة التاريخية للدرعية، التي تحمل إرثًا تاريخيًا وحضاريًا للدولة السعودية منذ ثلاثة عقود.

وحمل المنتدى شعار "فكّر وأثّر" في المنطقة التاريخية للدرعية لإلهام وتحفيز الشباب السعودي، وأقرانهم من أنحاء العالم، لاتخاذ خطوات عملية لصُنع التغيير الإيجابي.

خلق الأثر المستدام على خارطة المملكة والعالم

كما عمل المنتدى على خلق الأثر المستدام على خارطة المملكة والعالم، فيما شارك في المنتدى الذي يُعد من أكبر المنصات الشبابية على مستوى العالم، أكثر من 40 ألف شاب وفتاة، حيث حضر فعالياته أكثر من 30 ألف زائر.

وتفاعل أكثر من 10 آلاف مستفيد مع أنشطة المنصة الافتراضية؛ وشهد المنتدى توقيع اتفاقيات شراكة وتعاون لمؤسسة مسك وجهاتها التابعة.

هذا بالإضافة إلى عدد من الاتفاقيات لمجموعة من الجهات المستفيدة من برامج ريادة الأعمال ودعم المنظمات غير الربحية التي مكّنتها "مسك"، إذ بلغ مجموع الاتفاقيات 17 اتفاقية ومذكرة.

150 جلسة حوارية و120 متحدثا ومتحدثة

شهد المنتدى أيضا أكثر من 150 جلسة حوارية ناقش فيها أكثر من 120 متحدثاً ومتحدثة، موضوعات الاستدامة والتغيّر المناخي، والتحول التعليمي، والابتكار والريادة، والرياضة والألعاب، والابتكار الرقمي والتكنولوجيا، والصحة النفسية، والتنوع والهوية الثقافية.

ومكّن المنتدى المستفيدين منه عبر مساحات تفاعلية في المسرح، وديوان القادة، والمجلس، ودكان المهارات، وصف المستقبل، والواحة، إلى جانب أكثر من 50 ورشة عمل أُقيمت بالشراكة مع 50 جهة ومنظمة عالمية من شركاء المعرفة.

كما شهد المنتدى مشاركة بارزة من الجهات التابعة لمؤسسة مسك (مدينة محمد بن سلمان غير الربحية، ومانجا للإنتاج، ومعهد مسك للفنون، ومدارس مسك، ومدارس الرياض، ومركز علمي لاكتشاف العلوم والابتكار) وذلك عبر الأجنحة التفاعلية والبرامج التمكينية وورش العمل الإثرائية التي حظيت بتفاعلٍ واسعٍ من مجتمع الشباب.

مسابقة منتدى مسك العالمي للفنون

وفي ختام المنتدى أعلن عن نتائج مسابقة منتدى مسك العالمي للفنون، الذي رشّح من خلاله معهد مسك للفنون ثمانية من الفنانين، أنتجوا أعمالًا فنية تسلّط الضوء على موضوعات المنتدى التي تهمّ المجتمع المحلي والدولي.

وتواصل مؤسسة محمد بن سلمان "مسك" جهودها في صناعة الأثر الإيجابي على خارطة المملكة والعالم، وساهمت النسخة السابعة من منتدى مسك العالمي في تعزيز أثر المؤسسة في تمكين الشباب في المجالات ذات الأهمية الأكبر على الصعيد المحلي والعالمي.

هذا بالإضافة إلى إيجاد حلول للتحديات الراهنة محليًا وعالميًا؛ بما يُمكن الشباب من أخذ خطوات عملية لصنع التغيير الإيجابي بالمعارف والخبرات والمهارات التي اكتسبوها خلال أيام المنتدى.