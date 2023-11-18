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السعودية | سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى كندا تقدم أوراق اعتمادها للحاكم العام لكندا

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

قدّمت سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى كندا آمال بنت يحيى المعلمي، أوراق اعتمادها سفيرة لدى كندا، لفخامة السيدة ماري سيمون الحاكم العام لكندا.

ونقلت السفيرة المعلمي خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – لفخامتها، وتمنياتهما لحكومة وشعب كندا المزيد من التقدم والازدهار.

من جانبها أشادت الحاكم العام لكندا بعلاقات الصداقة التاريخية بين البلدين والقيم والروابط المشتركة التي تجمع بين الشعبين الصديقين.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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