الحصيني يكشف عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ36 ساعة المقبلة

توقع الباحث في الطقس، عبدالعزيز الحصيني، أن تبدأ الحالة الجوية الممطرة الرابعة لوسم 1445هـ، في ساعات فجر يوم الأحد 5 جماد الأولى، وأن تكون أمطار خير وبركة.

وأضاف الحصيني، أن الأمطار المتوقعة خلال الـ36 ساعة القادمة، ستكون متفاوتة من مكان إلى آخر، من خفيفة إلى غزيرة، مع فرصة لتساقط حبات البرد، وتشكل السيول.

وأوضح أن بداية الأمطار ستكون في شرق منطقة المدينة المنورة، ثم أجزاء من منطقة حائل، ثم غرب منطقة القصيم، ثم أجزاء من مناطق مكة المكرمة، وعسير، والباحة، وجازان.

وتابع الحصيني، أن الأمطار ستمتد إلى محافظات الرياض الغربية، ثم عموم منطقة القصيم، ثم محافظات الرياض الشمالية، ثم شمال المنطقة الشرقية، والصمان، وشرق الحدود الشمالية.

وختم الحصيني تغريدته، بالإشارة إلى أن الأمطار ستمتد إلى أجزاء من الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان، واليمن.