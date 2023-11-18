شكرا لقرائتكم خبر عن 6 وصفات سحرية لعلاج الإمساك المزمن ..نتائجها سريعة ومذهلة من أول يوم للإستعمال والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

سنتعرف على أبرز الوصفات لعلاج الإمساك، حيث يعد الإمساك من الأمراض التي تسبب ألم شديد للإنسان واضطرابات شديدة في الجهاز الهضمي، ويؤثر على الصحة بشكل سلبي، ولهذا يتم البحث من قبل العديد من الأشخاص على طرق ووصفات طبيعية تعمل على علاج الإمساك بشكل طبيعي دون الاحتياج إلى الذهاب إلى الطبيب، ولهذا سوف نوضح لكم مجموعة من الوصفات الطبيعية المجربة مسبقاً وجاءت بالنتيجة المطلوبة في أسرع وقت في المقال التالي.

سوف نتعرف على 6 وصفات طبيعية لعلاج الإمساك وهي كالتالي: وصفة مغلي الليمون والكمون.



يساعد مغلي الليمون والكمون في التخلص من الإمساك واضطرابات المعدة من خلال إتباع الخطوات التالية:

نقوم بغلي ملعقتين من الكمون في كوب ماء. أضيف ملعقة من عصير الليمون عليه. نحلي المشروب بملعقة من العسل النحل. يتم تناول المشروب من مرة إلى مرتين في اليوم.

وصفة زيت الخروع

تعد وصفة زيت الخروع من الوصفات الطبيعية التي تعمل على التخلص من الإمساك بشكل طبيعي، وهذا من خلال الآتي:

نقوم بغلي كوب من الماء ثم نضيف إليه ملعقتين من زيت الخروع. ينصح بتناول المشروب من مرتين إلى ثلاث مرات يومياً.

وصفة اليانسون

يعد اليانسون من الأعشاب الطبيعية التي تعمل على التخلص من الغازات وتقلصات المعدة، والمغص بالإضافة إلى ذلك من الوصفات الطبيعية التي تساعد في التخلص من الإمساك، وهذا من خلال الآتي:

نقوم بغلي كوب من الماء ونضيف إليها ملعقتين من اليانسون. يترك المشروب لمدة 7 دقائق. يجب تناول المشروب بعد كل وجبة طعام للتخلص من الإمساك.

وصفة الحلبة

الحلبة من المشروبات الطبيعية التي تساعد في التخلص من الإمساك وتقلصات المعدة، وهذا عن طريق غلي كوب من الماء مع ملعقتين من الحلبة. نقوم بتصفية المشروب، ويتم تناولها مرتين في اليوم من أجل التخلص من الإمساك. وصفة البردقوش

يعد البردقوش من الأعشاب التي تساعد على التخلص من الإمساك بالإضافة إلى التخلص من الغازات وتقلصات المعدة وهذا من خلال:

وضع ملعقتين من البردقوش على كوب من الماء المغلي. ينصح بتناول المشروب من مرة إلى مرتين في اليوم للتخلص من الإمساك.

وصفة البابونج

يعد البابونج من الأعشاب التي تساعد في التخلص من الإمساك بالإضافة إلى ذلك أنها تعد من الأعشاب التي تفتح الشهية، يتم تناولها من أجل التخلص من الإمساك عن طريق:

نقوم بوضع ملعقتين من البابونج في كوب من الماء المغلي، يترك المشروب لمدة 7 دقائق ثم نقوم بتصفيته. يتم تناول المشروب مرة أو مرتين في اليوم.

وبهذا نكون قد عرضنا لكم مجموعة من أبرز الوصفات الطبيعية التي تساعد على التخلص من الإمساك واضطرابات الجهاز الهضمي، ولقد تعرفنا أيضا على طريقة تحضير كل وصفة بالخطوات.