شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن طريقة إضافة رقمين الى واتساب في ايفون واندرويد والان مع التفاصيل الكاملة
أضافت شركة “ميتا” ميزة جديدة إلى تطبيق “واتساب” تمكن المستخدمين من إنشاء حسابين في هاتف واحد والتنقل بينهما بسهولة.
طريقة إضافة رقمين الى واتساب في ايفون واندرويد
ثم يمكنك التنقل بسهولة بين الحسابين المختلفين عن طريق الضغط على صورة حسابك في أعلى الشاشة واختيار الحساب الذي تريد الانتقال إليه، ثم يظهر تبديل الحسابات بسرعة المحادثات والمكالمات والإشعارات الخاصة بكل حساب.
هذه الميزة توفر للمستخدمين راحة في الاستخدام، خاصة إذا كانوا يحتاجون إلى فصل بين الأنشطة الشخصية والعمل أو إدارة حسابين لأغراض مختلفة.
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