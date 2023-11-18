عودة جزئية لخدمات الاتصالات في بعض مناطق قطاع غزة

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إسحق سدر، عودة خدمات الاتصالات والانترنت بشكل جزئي في بعض مناطق قطاع غزة.

وقال وفق بيان صادر عن الوزارة، إن ذلك جاء استجابة للمناشدات الدولية والتحذيرات التي أطلقتها الوزارة، بعد السماح بإدخال كمية محدودة من الوقود عن طريق وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (أونروا)، التي ستمكّن مشغّلي الخدمات من إعادة التشغيل.

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