المقاومة: دمّرنا 62 آلية خلال 4 أيام وأجهزنا على 9 جنود في عمليتين منفصلتين

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محمد بن مسعود - الدمام - قال أبو عبيدة؛ الناطق الرسمي باسم كتائب عزالدين القسّام؛ الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، إن مجاهدي الكتائب تمكنوا خلال 4 أيام من إعطاب وتدمير 62 آلية عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، كما أجهزوا على ما لا يقل عن 9 جنود خلال عمليتين منفصلتين قبل 3 أيام.

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