انت الان تتابع "لا هدنة.. دمّروا حماس".. تغريدة مثيرة للجدل لوزير الخارجية السابق بإدارة ترامب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

جدلٌ كبيرٌ أثارته تغريدة مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي السابق، بإدارة الرئيس السابق، دونالد ترامب، بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن وقف إطلاق النار في قطاع غزة وحركة حماس.

وقال بومبيو في التدوينة المقتضبة التي أثارت التفاعل: "لا وقف إطلاق النار. دمّروا حماس. "

وتأتي تدوينة بومبيو، وفق سي إن إن عربية، في الوقت الذي تزداد فيه الدعوات الدولية لهدنة إنسانية في غزة، حيث الخليج 365 أن قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن غزة "أصبحت مقبرة للأطفال"، وإن الظروف المتدهورة في القطاع تجعل الحاجة إلى وقف إطلاق نار إنساني أكثر إلحاحًا.