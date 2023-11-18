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تراند اليوم : بالفيديو.. استشاري تغذية يكشف عن خطة مستعجلة لمنع الإصابة بالسكتة القلبية

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صحيفة الخليج 365: وجه استشاري التغذية باسم أبو بكر نصيحة هامة لعدم الإصابة بالسكتة القلبية مشيرا إلى أن 23 مليون شخص يموتون سنوياً بسببها.

وأوضح أبو بكر في فيديو بالتيك توك، أن أسباب السكتة القلبية التدخين، الكحول، ارتفاع سكر الدم وضغط الدم، الغذاء الغير صحي، قلة ، والتوتر.

وشدد أبو بكر على زيارة الطبيب وإجراء الفحوصات الطبية لتقليل عوامل الإصابة بالسكتة القلبية.

وأوضح أن هناك خطة مستعجلة يمكن أن تنقذ الحياة وتقلل مخاطر السكتة القلبية وهي الاستيقاظ باكرا وتناول كوبين من الماء مع قليل من الليمون وممارسة المشي لعدة دقائق داخل المنزل لتحسين أداء القلب.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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