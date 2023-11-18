شكرا لمتابعة خبر عن سائحان من بورتوريكو يزوران المملكة لأول مرة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعرب زوجان من بورتوريكو عن سعادتهما البالغة، بقدومهما إلى المملكة، وزيارتها، وذلك بعد جولة سياحية طويلة، لـ140 دولة حول العالم، خلال حياتهما.

وعبرت الزوجة عن سعادتها الكبيرة، وأنها لن تكون المرة الوحيدة التي ستأتي فيها للمملكة، وقالت أن لديها رغبة كبيرة لزيارة مدينة الرياض.

وأوضحت المسافرة أنها فور عودتها لبلادها، ستخبر أهلها وأصدقائها، عن تلك التجربة الممتعة، وستدعوهم لزيارة المملكة.