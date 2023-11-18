انت الان تتابع أول باخرة في الجسر البحري السعودي لإغاثة غزة: مساعدات تتجاوز ما يعادل 25 طائرة جوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 18 نوفمبر 2023, 11:06 صباحاً

أكّد متحدث مركز الملك سلمان للإغاثة د. سامر الجطيلي؛ أن الباخرة المتجهة إلى قطاع غزة محمّلة بمساعدات تجاوز 1050 طناً؛ أي ما يعادل 25 طائرة جوية. وينطلق اليوم الجسر البحري من ميناء جدة محملاً بمساعدات تتجاوز 1000 طن إلى قطاع غزة. ويجري حالياً تجهيز أول باخرة في الجسر البحري من الحملة السعودية لإغاثة فلسطين وعلى متنها ما يقارب 1050 طناً من المساعدات .

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